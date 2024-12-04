В польском Щецине из-за старого боеприпаса эвакуируют жителей нескольких домов

На строительной площадке в польском Щецине нашли авиационную бомбу времен Второй мировой войны, в результате чего на утро среды, 4 декабря, запланирована эвакуация жителей в связи с проведением обезвреживающих работ.

Об этом сообщил вещатель RMF24 со ссылкой на слова Дариуша Садовского, представителя мэрии города, передает "Европейская правда".

Как отмечает вещатель, во вторник, 3 декабря, на строительной площадке на одной из улиц города нашли авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

В среду, 4 декабря, жители близлежащих многоквартирных домов будут эвакуированы, пока бомбу, которая не разорвалась, будут вывозить. Эвакуация начнется в 09:00 утра по местному времени.

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До завершения операции территория, где был найден боеприпас, будет закрыта для посещения.

Отметим, в сентябре в польском Щецине перекрывали ряд улиц и эвакуировали жителей девяти домов из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны.

А в начале октября вблизи города Утрехт в центре Нидерландов из-за неразорвавшейся британской бомбы времен Второй мировой войны пришлось эвакуировать жителей и останавливать движение на железной дороге.