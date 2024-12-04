Що відомо про найсерйозніший теракт у Косові з часів війни і хто може стояти за ним

29 листопада на території північної частини Косова, населеної переважно етнічними сербами, стався теракт: невідомі підірвали канал Ібар-Лепенац, що живить дві електростанції і від якого значною мірою залежить енергопостачання у всій країні.

У Косові відразу звинуватили у теракті владу Сербії. У Белграді кажуть, що гучний теракт потрібен саме владі Косова.

Докладніше про теракт і те, хто може за ним стояти, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка "Атака за методичками РФ": що стоїть за гучним терактом на Балканах. Далі – стислий її виклад.

Містечко Зубін Поток – лише за 16 кілометрів від Сербії.

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За даними поліції Косова, на ділянці акведука розмістили близько 20 кілограмів вибухівки в чорному мішку, яку підпалили за допомогою дротяного детонатора.

Вибух перекрив потік води, створивши тим самим загрозу для систем охолодження двох вугільних електростанцій.

На щастя, суттєвої шкоди вдалося уникнути, а прорив акведука вдалося полагодити протягом ночі. Це дозволило протягом двох днів повністю стабілізувати ситуацію з подачею електрики та водопостачанням.

Міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свекла назвав цей теракт "найсерйознішим нападом на критично важливу інфраструктуру Косова з моменту закінчення війни".

За його словами, поліції вдалося по гарячих слідах затримати десятьох підозрюваних, вилучивши у них "200 одиниць військової форми, шість гранатометів, дві гвинтівки, пістолет, маски, ножі".

Чому влада Косова не має сумніву, що саме Сербія стоїть за організацією цього теракту?

"У нашому регіоні є лише одна країна, яка хоче дестабілізувати ситуацію, – і це Сербія. При цьому їм важливо зробити це до 20 січня, коли у США з'явиться нова адміністрація. І саме тому, подібно до дій Росії, вони також атакують у зимовий період джерела електроенергії та теплових ресурсів", – відповів на запит "ЄвроПравди" заступник міністра зовнішніх справ Косова Крешнік Ахметі.

Слід нагадати, що за попереднього перебування у Білому домі обраний президент США Дональд Трамп допускав можливість повернення Сербії півночі Косова, населеної сербами, в обмін на визнання незалежності Косова.

Дестабілізація ситуації на півночі Косова може підштовхнути Трампа до дій у цьому напрямку.

Втім, для виконання цієї мети є й набагато кращі способи, аніж теракт. Тим більше, що у разі появи доказів причетності керівництва Сербії до цього теракту наслідки можуть бути геть протилежними.

Аналогічні аргументи діють і щодо влади Косова. Доведення її причетності до теракту може обнулити всі спроби Приштини взяти під контроль північ країни.

У Сербії звинувачення очікувано відкидають, натякаючи на те, що гучний теракт потрібен самому прем’єру Косова Альбіну Курті, щоб "посварити Сербію з НАТО", а також для того, щоб "легалізувати репресії проти косовських сербів". Унікальний випадок: сербський президент Александар Вучич не просто заявив про готовність надати необхідну допомогу слідству, але й передати цю інформацію владі Косова.

Втім, не виключено, що існують треті сили, зацікавлені у дестабілізації в регіоні. В тому числі це може бути група Мілана Радойчича, який може спробувати діяти через голову Вучича.

І звичайно, у дестабілізації регіону зацікавлена Росія. Це дозволить Кремлю і збільшити залежність Сербії від РФ, і посилити свою переговорну позицію із Заходом. Щоправда, звинувачуючи Росію у причетності до теракту, влада Косова поки не надала доказів цього.

Проте один висновок все ж можна зробити вже зараз: нинішній теракт став істотним підвищенням ставок у гібридному протистоянні на Балканах.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка "Атака за методичками РФ": що стоїть за гучним терактом на Балканах.