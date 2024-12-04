Что известно о самом серьезном теракте в Косове со времен войны и кто может стоять за ним

29 ноября на территории северной части Косова, населенной преимущественно этническими сербами, произошел теракт: неизвестные взорвали канал Ибар-Лепенац, питающий две электростанции и от которого в значительной степени зависит энергоснабжение во всей стране.

В Косове сразу обвинили в теракте власти Сербии. В Белграде говорят, что громкий теракт нужен именно властям Косова.

Подробнее о теракте и том, кто может за ним стоять, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко "Атака по методичкам РФ": что стоит за громким терактом на Балканах. Далее – краткое ее изложение.

Городок Зубин Поток – всего в 16 километрах от Сербии.

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По данным полиции Косова, на участке акведука разместили около 20 килограммов взрывчатки в черном мешке, которую подожгли с помощью проволочного детонатора.

Взрыв перекрыл поток воды, создав тем самым угрозу для систем охлаждения двух угольных электростанций.

К счастью, существенного ущерба удалось избежать, а прорыв акведука удалось починить в течение ночи. Это позволило в течение двух дней полностью стабилизировать ситуацию с подачей электричества и водоснабжением.

Министр внутренних дел Косова Джелал Свекла назвал этот теракт "самым серьезным нападением на критически важную инфраструктуру Косова с момента окончания войны".

По его словам, полиции удалось по горячим следам задержать десятерых подозреваемых, изъяв у них "200 единиц военной формы, шесть гранатометов, две винтовки, пистолет, маски, ножи".

Почему власти Косова не сомневаются, что именно Сербия стоит за организацией этого теракта?

"В нашем регионе есть только одна страна, которая хочет дестабилизировать ситуацию, – и это Сербия. При этом им важно сделать это до 20 января, когда в США появится новая администрация. И именно поэтому, подобно действиям России, они также атакуют в зимний период источники электроэнергии и тепловых ресурсов", – ответил на запрос „ЕвроПравды" заместитель министра иностранных дел Косова Крешник Ахмети.

Следует напомнить, что во время предыдущего пребывания в Белом доме избранный президент США Дональд Трамп допускал возможность возвращения Сербии севера Косова, населенного сербами, в обмен на признание независимости Косова.

Дестабилизация ситуации на севере Косова может подтолкнуть Трампа к действиям в этом направлении.

Впрочем, для выполнения этой цели есть и гораздо лучшие способы, чем теракт. Тем более, что в случае появления доказательств причастности руководства Сербии к этому теракту последствия могут быть совершенно противоположными.

Аналогичные аргументы действуют и в отношении властей Косова. Доказательство ее причастности к теракту может обнулить все попытки Приштины взять под контроль север страны.

В Сербии обвинения ожидаемо отвергают, намекая на то, что громкий теракт нужен самому премьеру Косова Альбину Курти, чтобы "поссорить Сербию с НАТО", а также для того, чтобы "легализовать репрессии против косовских сербов". Уникальный случай: сербский президент Александар Вучич не просто заявил о готовности оказать необходимую помощь следствию, но и передать эту информацию властям Косова.

Впрочем, не исключено, что существуют третьи силы, заинтересованные в дестабилизации в регионе. В том числе это может быть группа Милана Радойчича, который может попытаться действовать через голову Вучича.

И конечно, в дестабилизации региона заинтересована Россия. Это позволит Кремлю и увеличить зависимость Сербии от РФ, и усилить свою переговорную позицию с Западом. Правда, обвиняя Россию в причастности к теракту, власти Косова пока не предоставили доказательств этого.

Однако один вывод все же можно сделать уже сейчас: нынешний теракт стал существенным повышением ставок в гибридном противостоянии на Балканах.

Подробнее – в материале Юрия Панченко "Атака по методичкам РФ": что стоит за громким терактом на Балканах.