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ЗМІ: У Польщі суди поблажливо ставляться до кліматичних активістів, які блокують дороги

Новини — Середа, 4 грудня 2024, 11:10 — Уляна Кричковська

У Польщі під час розгляду справ про адміністративні правопорушення кліматичних активістів "Останнього покоління", які перекривають столичні дороги, представники Феміди, здебільшого, обмежуються доганою і штрафами.

Про це повідомив мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Як з’ясував польський мовник, наразі суди Варшави розглянули 60 справ про адміністративні правопорушення.

Зазначається, що 33 з них закінчилися доганами, а у 26 випадках суд виніс рішення про штрафи у розмірі від 100 до 1 000 злотих.

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Як передають журналісти, лише в одному випадку вирок був більш суворим: йшлося про місячне обмеження волі через громадські роботи тривалістю у 40 годин.

Деякі з цих рішень не є остаточними, оскільки поліція подала на них заперечення.

Впродовж останніх днів листопада члени "Останнього покоління" перекривали вулиці у Варшаві на знак протесту. Зокрема, у п’ятницю, 29 листопада, вони протестували в Мокотові (район у Варшаві)

Як повідомляли, співробітники поліції у одному із районів Варшави направлять понад 60 заяв з вимогою покарати активістів руху "Останнє покоління".

Активісти намагаються таким чином привернути увагу до своїх вимог до уряду: передавати усі кошти з прибутку від будівництва нових доріг та автомагістралей на розвиток місцевого громадського транспорту і запровадити єдиний місячний проїзний на регіональний транспорт по всій території країни вартістю 50 злотих. 

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клімат Польща інциденти
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