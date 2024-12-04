СМИ: В Польше суды снисходительно относятся к климатическим активистам, блокирующим дороги

В Польше при рассмотрении дел об административных правонарушениях климатических активистов "Последнего поколения", которые перекрывают столичные дороги, представители Фемиды, в основном, ограничиваются выговором и штрафами.

Об этом сообщил вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Как выяснил польский вещатель, сейчас суды Варшавы рассмотрели 60 дел об административных правонарушениях.

Отмечается, что 33 из них закончились выговорами, а в 26 случаях суд вынес решение о штрафах в размере от 100 до 1 000 злотых.

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Как передают журналисты, только в одном случае приговор был более строгим: речь шла о месячном ограничении свободы через общественные работы продолжительностью в 40 часов.

Некоторые из этих решений не являются окончательными, поскольку полиция подала на них возражения.

В течение последних дней ноября члены "Последнего поколения" перекрывали улицы в Варшаве в знак протеста. В частности, в пятницу, 29 ноября, они протестовали в Мокотове ( район в Варшаве).

Tak wygląda Wisłostrada po porannej blokadzie pasa w kierunku Bielan przez Ostatnie Pokolenie | @wirtualnapolska pic.twitter.com/h7ArZLIdsB – Jakub Bujnik (@JakubBujnik) November 25, 2024

Как сообщалось, сотрудники полиции в одном из районов Варшавы направят более 60 заявлений с требованием наказать активистов движения "Последнее поколение".

Активисты пытаются таким образом привлечь внимание к своим требованиям к правительству: передавать все средства из прибыли от строительства новых дорог и автомагистралей на развитие местного общественного транспорта и ввести единый месячный проездной на региональный транспорт по всей территории страны стоимостью 50 злотых.