Міноборони Польщі: Ми повинні посилити захист повітряного простору
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що системи протиповітряної оборони, які отримає Польща, захищатимуть повітряний простір країн НАТО, зокрема й логістичний хаб в аеропорту "Жешув-Ясьонка", задіяний для поставок допомоги Україні.
Про це він сказав у ефірі TVN24, передає "Європейська правда".
Косіняк-Камиш прокоментував нещодавнє рішення щодо розміщення у Польщі літаків F-35 та зенітних систем NASAMS і Patriot, які передадуть Норвегія та Німеччина.
Він наголосив, що інші союзники також будуть підтримувати Польщу протягом року. За його словами, є готовий цілий план безпеки Польщі.
"Польща – прифронтова країна. Були порушення повітряного простору Польщі, Румунії, Латвії. Ми повинні посилити захист повітряного простору", – акцентував він.
Також очільник Міноборони Польщі зазначив, що "ситуація з авіаударами в Україні є драматичною".
Про те, що Норвегія погодилася розділити з Польщею відповідальність за захист головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні, стало відомо минулого тижня.
Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.