Минобороны Польши: Мы должны усилить защиту воздушного пространства

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что системы противовоздушной обороны, которые получит Польша, будут защищать воздушное пространство стран НАТО, в том числе и логистический хаб в аэропорту "Жешув-Ясенка", задействованный для поставок помощи Украине.

Об этом он сказал в эфире TVN24, передает "Европейская правда".

Косиняк-Камыш прокомментировал недавнее решение о размещении в Польше самолетов F-35 и зенитных систем NASAMS и Patriot, которые передадут Норвегия и Германия.

Он отметил, что другие союзники также будут поддерживать Польшу в течение года. По его словам, есть готовый план безопасности Польши.

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"Польша – прифронтовая страна. Были нарушения воздушного пространства Польши, Румынии, Латвии. Мы должны усилить защиту воздушного пространства", – акцентировал он.

Также глава Минобороны Польши отметил, что "ситуация с авиаударами в Украине является драматической".

О том, что Норвегия согласилась разделить с Польшей ответственность за защиту главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине, стало известно на прошлой неделе.

Также в январе состоится развертывание в Польше немецких комплексов Patriot – тоже для усиления защиты Жешува.