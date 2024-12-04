Новое правительство Литвы обещает быть готовым принять немецкую бригаду в 2027 году

Несмотря на беспокойство относительно сроков развертывания немецкой бригады, новое правительство Литвы стремится уложиться в определенный срок – конец 2027 года.

Об этом пишет LRT со ссылкой на проект программы будущего правительства премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, передает "Европейская правда".

Как отметил общественный литовский вещатель, в проекте программы Палуцкаса акцентировано, что новое правительство обеспечит постоянную дислокацию немецкой бригады в Литве в 2027 году.

Напомним, еще летом 2022 года Германия взяла на себя обязательства разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

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Как отметил вещатель, в прошлом месяце президент страны Гитанас Науседа заявил, что Литва может несколько отстать от графика подготовки к приему немецкой бригады, ссылаясь на определенные задержки в создании инфраструктуры, необходимой для ее развертывания.

В начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в балтийской стране. Солдаты поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

Литва хочет, чтобы немецкая бригада на литовской территории достигла полной боеспособности до конца 2027 года, но Берлин ознакомлен и с планом "Б".

В середине сентября Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады в Литве.