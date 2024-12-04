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У Німеччині торік звільнили зі служби понад 60 військових за правоекстремістські погляди

Новини — Середа, 4 грудня 2024, 16:52 — Марія Ємець

У Німеччині минулого року звільнили зі служби 62 військових, щодо яких знайшли докази правоекстремістських поглядів.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", про це повідомили у Міноборони Німеччини у відповідь на депутатський запит "Лівих".

У відповіді йдеться, що загалом у 2023 році з лав Бундесверу вигнали за правоекстремістські погляди 62 військових.

У частині випадків йшлося про їхні расистські чи ультраправі висловлювання у присутності побратимів.

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Ще деякі публічно схвально говорили про "рейхсбюргерів" – екстремістський рух, який заперечує легітимність сучасної німецької держави і представники якого фігурують у справі про підготовку держперевороту.  

Крім того, 94 особи не взяли в армію ще на етапі відбору через "сумніви у їхній відданості конституції". 

Влітку цього року повідомляли, що у правому екстремізмі підозрюють понад 360 співробітників німецьких органів безпеки.

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Німеччина
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