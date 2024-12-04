В Германии в прошлом году уволили со службы более 60 военных за правоэкстремистские взгляды

В Германии в прошлом году уволили со службы 62 военных, в отношении которых нашли доказательства правоэкстремистских взглядов.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Минобороны Германии в ответ на депутатский запрос "Левых".

В ответе говорится, что всего в 2023 году из рядов Бундесвера выгнали за правоэкстремистские взгляды 62 военных. В части случаев речь шла об их расистских или ультраправых высказываниях в присутствии собратьев, еще некоторые публично одобрительно говорили о "рейхсбюргерах" – экстремистском движении, которое отрицает легитимность современного немецкого государства и представители которого фигурируют в деле о подготовке госпереворота.

Кроме того, 94 человека не взяли в армию еще на этапе отбора из-за "сомнений в их преданности конституции".

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Летом этого года сообщалось, что в правом экстремизме подозревают более 360 сотрудников немецких органов безопасности.