Комісар Ради Європи засудив жорстокі дії поліції в Грузії

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що влада Грузії повинна поважати свободу мирних зібрань на тлі протестів у країні.

Про це стало відомо із його заяви, цитує "Європейська правда".

О'Флаерті заявив, що із "серйозним занепокоєнням" стежить за непропорційним застосуванням сили поліцією проти демонстрантів і журналістів, які висвітлюють протести, що тривають у Грузії.

"Влада повинна дотримуватися своїх зобов'язань у сфері прав людини і поважати свободу мирних зібрань, свободу вираження поглядів і свободу ЗМІ", – заявив він.

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Він зазначив, що від 29 листопада щонайменше 35 журналістів і працівників ЗМІ зазнали словесних і фізичних нападів та перешкоджання у виконанні ними своїх професійних обов'язків.

"Хоча акти насильства з боку деяких протестувальників мали місце, вони не виправдовують надмірне застосування сили з боку поліції", – зазначив він.

О'Флаерті прокоментував повідомлення про широке застосування водометів і перцевих балончиків проти мирних демонстрантів.

"Я підкреслюю, що сила, якщо вона застосовується, повинна бути крайнім засобом і відповідати суворим стандартам необхідності і пропорційності. Розгін також має застосовуватися лише як крайній захід, після відповідних зусиль з деескалації. Мирні демонстранти повинні зберігати своє право на вільні зібрання", – акцентував комісар Ради Європи з прав людини.

Він також додав, що Служба спеціальних розслідувань розпочала розслідування щодо ймовірних дій правоохоронців, які перевищили свої повноваження.

"Я прошу грузинську владу негайно звільнити всіх осіб, затриманих за законне здійснення свого права на мирні демонстрації, і виконати свої зобов'язання щодо забезпечення журналістам можливості вільно і безпечно висвітлювати громадські зібрання", – додав О'Флаерті.

Як відомо, 28 листопада прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі прагнути до переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Після того під парламентом у столиці почалися акції протесту із сутичками, які жорстко розганяють. Зазначимо, що у Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

Напередодні генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе поспілкувався із опозиційною президенткою Саломе Зурабішвілі і Кобахідзе.