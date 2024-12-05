Комиссар Совета Европы осудил жестокие действия полиции в Грузии

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти заявил, что власти Грузии должны уважать свободу мирных собраний на фоне продолжающихся протестов в стране.

Об этом стало известно из его заявления, цитирует "Европейская правда".

О'Флаэрти заявил, что с "серьезным беспокойством" следит за непропорциональным применением силы полицией против демонстрантов и журналистов, которые освещают протесты, продолжающиеся в Грузии.

"Власти должны соблюдать свои обязательства в области прав человека и уважать свободу мирных собраний, свободу выражения мнений и свободу СМИ", – заявил он.

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Он отметил, что с 29 ноября по меньшей мере 35 журналистов и работников СМИ подверглись словесным и физическим нападениям и препятствованию в выполнении ими своих профессиональных обязанностей.

"Хотя акты насилия со стороны некоторых протестующих имели место, они не оправдывают чрезмерное применение силы со стороны полиции", – отметил он.

О'Флаэрти прокомментировал сообщения о широком применении водометов и перцовых баллончиков против мирных демонстрантов.

"Я подчеркиваю, что сила, если она применяется, должна быть крайним средством и соответствовать строгим стандартам необходимости и пропорциональности. Разгон также должен применяться только в качестве крайней меры, после соответствующих усилий по деэскалации. Мирные демонстранты должны сохранять свое право на свободные собрания", – акцентировал комиссар Совета Европы по правам человека.

Он также добавил, что Служба специальных расследований начала расследование относительно вероятных действий правоохранителей, которые превысили свои полномочия.

"Я прошу грузинские власти немедленно освободить всех лиц, задержанных за законное осуществление своего права на мирные демонстрации, и выполнить свои обязательства по обеспечению журналистам возможности свободно и безопасно освещать общественные собрания", – добавил О'Флаэрти.

Как известно, 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси стремиться к переговорам о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат октябрьских парламентских выборов.

После того под парламентом в столице начались акции протеста со столкновениями, которые жестко разгоняют. Отметим, что в Тбилиси акция протеста в ночь на 5 декабря впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

Накануне генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе пообщался с оппозиционным президентом Саломе Зурабишвили и Кобахидзе.