У Польщі авто потрапило під поїзд на залізничному переїзді: двоє загиблих
Новини — Четвер, 5 грудня 2024, 13:09 —
На півночі Польщі двоє людей загинули у ДТП на нерегульованому залізничному переїзді.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Інцидент стався вранці в районі села Сіроково у Куявсько-Поморському воєводстві. Автомобіль, що виїхав на нерегульований залізничний переїзд, потрапив під вантажний потяг.
Внаслідок зіткнення загинули водій і пасажир авто, повідомили у поліції.
На місце виїхали шість бригад пожежно-рятувальної служби, медики, поліція та представники прокуратури. Робота служб ще триває.
Нагадаємо, у Сербії триває громадське обурення з приводу загибелі 15 людей внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі у місті Новий Сад. У зв’язку з трагедією заарештували близько десятка підозрюваних.
У вересні в Швеції близько десятка людей постраждали внаслідок зіткнення пасажирського експреса з трактором на переїзді.