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У Польщі авто потрапило під поїзд на залізничному переїзді: двоє загиблих

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Новини — Четвер, 5 грудня 2024, 13:09 — Марія Ємець

На півночі Польщі двоє людей загинули у ДТП на нерегульованому залізничному переїзді.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці в районі села Сіроково у Куявсько-Поморському воєводстві. Автомобіль, що виїхав на нерегульований залізничний переїзд, потрапив під вантажний потяг.

 
Ki24.info

Внаслідок зіткнення загинули водій і пасажир авто, повідомили у поліції. 

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На місце виїхали шість бригад пожежно-рятувальної служби, медики, поліція та представники прокуратури. Робота служб ще триває. 

Нагадаємо, у Сербії триває громадське обурення з приводу загибелі 15 людей внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі у місті Новий Сад. У зв’язку з трагедією заарештували близько десятка підозрюваних. 

У вересні в Швеції близько десятка людей постраждали внаслідок зіткнення пасажирського експреса з трактором на переїзді. 

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Польща інциденти
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