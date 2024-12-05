В Польше авто попало под поезд на железнодорожном переезде: двое погибших

На севере Польши два человека погибли в ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром в районе села Сироково в Куявско-Поморском воеводстве. Автомобиль, выехавший на нерегулируемый железнодорожный переезд, попал под грузовой поезд.

Ki24.info

В результате столкновения погибли водитель и пассажир автомобиля, сообщили в полиции.

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На место выехали шесть бригад пожарно-спасательной службы, медики, полиция и представители прокуратуры. Работа служб еще продолжается.

Напомним, в Сербии продолжается общественное возмущение из-за гибели 15 человек в результате обвала навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В связи с трагедией арестовали около десятка подозреваемых.

В сентябре в Швеции около десятка человек пострадали в результате столкновения пассажирского экспресса с трактором на переезде.