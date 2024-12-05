Глава МВС Німеччини виступила за "інший розподіл" українських біженців

Німецька міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер вважає, що у зв'язку з потоком біженців з різних країн необхідно проводити консультації з країнами-сусідами Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

В Україні, а також у Сирії останнім часом посилилися бойові дії, наближається зима і пошкоджена інфраструктура, сказала Фезер в інтерв'ю телеканалу Welt TV.

Федеральний уряд "обговорює з сусідніми країнами, як з цим боротися".

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Це важливо, "тому що ми також потребуємо іншого розподілу українських біженців", зазначила Фезер.

За даними Федерального статистичного управління, на кінець серпня в Німеччині проживало близько 1,24 мільйона українців. До початку російської агресії в Україні їх було менше 150 000.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче заохотити безробітних українців у Німеччині знайти роботу або повернутися на батьківщину.

Останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Станом на липень 2024 року були працевлаштованими близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини.