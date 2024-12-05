Глава МВД Германии выступила за "другое распределение" украинских беженцев

Немецкий министр внутренних дел Нэнси Фезер считает, что в связи с потоком беженцев из разных стран необходимо проводить консультации со странами-соседями Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

В Украине, а также в Сирии в последнее время усилились боевые действия, приближается зима и повреждена инфраструктура, сказала Фезер в интервью телеканалу Welt TV.

Федеральное правительство "обсуждает с соседними странами, как с этим бороться".

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Это важно, "потому что мы также нуждаемся в другом распределении украинских беженцев", отметила Фезер.

По данным Федерального статистического управления, на конец августа в Германии проживало около 1,24 миллиона украинцев. До начала российской агрессии в Украине их было менее 150 000.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц хочет поощрить безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину.

В последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.