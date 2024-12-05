Норвегия улучшила тюремную жизнь Брейвика с помощью морских свинок

Норвежская тюремная администрация улучшила условия содержания самого известного заключенного страны, массового убийцы Андерса Беринга Брейвика, предоставив ему двух морских свинок и фотографии фьордов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Брейвик, который 22 июля 2011 года убил 77 человек, регулярно жаловался на условия содержания в тюрьме, несколько раз подавал в суд на норвежское государство, чтобы добиться улучшения условий заключения.

45-летний мужчина содержится отдельно от других заключенных в тюрьме строгого режима уже более 13 лет.

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9 декабря суд в Осло начнет рассмотрение апелляции, поданной Брейвиком после того, как он проиграл судебный процесс в феврале, в котором он обвинил государство в "бесчеловечном" и "унижающем достоинство" обращении.

Он утверждал, что с ним "обращались как с животным", несмотря на условия заключения, которые включают три отдельные камеры, трех волнистых попугаев, телевизор с плоским экраном и игровую приставку Xbox.

Фотографии, опубликованные норвежским информационным агентством NTB в четверг накануне слушания апелляции в понедельник, свидетельствуют о том, что условия его содержания в тюрьме изменились.

Волнистых попугайчиков, которые, по его словам, были последними в списке домашних животных, которых он просил, чтобы они составили ему компанию, заменили на двух морских свинок.

На некоторых стенах были наклеены фотографии фьордов и гор, а перегородка, отделявшая его от посетителей в комнате для свиданий – от которой, по словам адвоката, у людей кружилась голова – была заменена.

22 июля 2011 года Брейвик взорвал бомбу возле правительственных учреждений в Осло, убив восемь человек, а затем застрелил еще 69 человек, преимущественно подростков, в летнем лагере молодежного крыла Лейбористской партии на острове Утойя.

В 2012 году он был приговорен к 21 году заключения, срок которого может быть продлен до тех пор, пока он будет считаться угрозой.

В среду суд отклонил его второе прошение об условно-досрочном освобождении.