Чехія подала запит до ЄС щодо виділення коштів на ліквідацію наслідків повені

Чехія офіційно запросила до 2,85 млрд чеських крон (близько $121,2 млн) з Фонду солідарності Європейського Союзу на покриття збитків від вересневих повеней.

Про це заявив міністр фінансів країни Збінек Станюра, цитує Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Як проінформував чеський мовник, країна офіційно запросила до 2,85 млрд чеських крон з Фонду солідарності ЄС на покриття збитків від вересневих повеней.

Міністр зазначив, що кошти, які очікуються до кінця 2025 або 2026 року, не включені до бюджету на наступний рік.

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Він акцентував, що повені завдали збитків на 70,6 млрд чеських крон, насамперед у Моравсько-Сілезькому та Оломоуцькому краях.

За його словами, ще близько 25 млрд чеських крон припадає на приватну власність, а 45 млрд чеських крон – на державні та муніципальні активи.

Також він додав, що страхові виплати оцінюються у 20 млрд чеських крон.

Нагадаємо, у вересні від сильних злив та спричиненої ними серйозної повені постраждали низка країн Центрально-Східної Європи – Польща, Чехія, Австрія, Угорщина, Румунія.

Як відомо, станом 17 вересня, було відомо, що повені забрали життя трьох людей у Мораво-Сілезькому краї Чехії.

Тоді уряд Чехії відкинув заклики перенести через повінь регіональні вибори та вибори до верхньої палати парламенту, Сенату, які відбувалися 20-21 вересня.