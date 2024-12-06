Чехия подала запрос в ЕС о выделении средств на ликвидацию последствий наводнения

Чехия официально запросила до 2,85 млрд чешских крон (около $121,2 млн) из Фонда солидарности Европейского Союза на покрытие убытков от сентябрьских наводнений.

Об этом заявил министр финансов страны Збинек Станюра, цитирует Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Как проинформировал чешский вещатель, страна официально запросила до 2,85 млрд чешских крон из Фонда солидарности ЕС на покрытие убытков от сентябрьских наводнений.

Министр отметил, что средства, которые ожидаются до конца 2025 или 2026 года, не включены в бюджет на следующий год.

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Он акцентировал, что наводнения нанесли ущерб на 70,6 млрд чешских крон, прежде всего в Моравско-Силезском и Оломоуцком краях.

По его словам, еще около 25 млрд чешских крон приходится на частную собственность, а 45 млрд чешских крон – на государственные и муниципальные активы.

Также он добавил, что страховые выплаты оцениваются в 20 млрд чешских крон.

Напомним, в сентябре от сильных ливней и вызванного ими серьезного наводнения пострадали ряд стран Центрально-Восточной Европы – Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Румыния.

Как известно, по состоянию 17 сентября, было известно, что наводнения унесли жизни трех человек в Мораво-Силезском крае Чехии.

Тогда правительство Чехии отвергло призывы перенести из-за наводнения региональные выборы и выборы в верхнюю палату парламента, Сенат, которые проходили 20-21 сентября.