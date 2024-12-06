Самолет из Варшавы во Вроцлав внезапно развернули из-за технической неисправности
Самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс из Варшавы во Вроцлав, внезапно вернули в аэропорт вылета утром в пятницу, 6 декабря.
Об этом сообщил польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".
Как отметил польский вещатель, самолет бразильского производителя Embraer приземлился в столичном аэропорту имени Фридерика Шопена. На борту самолета было более сотни человек.
Самолет пришлось развернуть в воздухе из-за технической неисправности в компьютерных системах. В чем заключалась проблема, не уточняется.
Отмечается, что после устранения неисправности самолет должен вскоре вылететь во Вроцлав.
В лондонском аэропорту "Гатвик" в пятницу, 22 ноября, эвакуировали часть южного терминала из-за угрозы.
Недавно туман затруднил взлет и посадку самолетов в аэропорту под Краковом, в результате чего отменили семь рейсов, в том числе в Варшаву, Мюнхен, Франкфурт и Лондон.