Самолет из Варшавы во Вроцлав внезапно развернули из-за технической неисправности

Самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс из Варшавы во Вроцлав, внезапно вернули в аэропорт вылета утром в пятницу, 6 декабря.

Об этом сообщил польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Как отметил польский вещатель, самолет бразильского производителя Embraer приземлился в столичном аэропорту имени Фридерика Шопена. На борту самолета было более сотни человек.

Самолет пришлось развернуть в воздухе из-за технической неисправности в компьютерных системах. В чем заключалась проблема, не уточняется.

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Отмечается, что после устранения неисправности самолет должен вскоре вылететь во Вроцлав.

В лондонском аэропорту "Гатвик" в пятницу, 22 ноября, эвакуировали часть южного терминала из-за угрозы.

Недавно туман затруднил взлет и посадку самолетов в аэропорту под Краковом, в результате чего отменили семь рейсов, в том числе в Варшаву, Мюнхен, Франкфурт и Лондон.