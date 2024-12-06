Чехія знову отримує нафту з Росії після дводенної зупинки

Російська нафта знову надходить до Чехії нафтопроводом "Дружба" після тимчасової перерви.

Про це заявив Маріуш Внук, директор компанії Orlen Unipetrol, передає "Європейська правда".

За словами директора компанії Orlen Unipetrol, постачання російської нафти відновилося вранці в п'ятницю, 6 грудня.

"Сьогодні вранці постачання нафти було відновлено, і нафта знову надходить нафтопроводом "Дружба" до Чеської Республіки", – повідомив Внук.

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Зазначимо, у середу, 4 грудня, міністр промисловості і торгівлі Чехії Лукаш Влчек заявив про припинення постачання російської нафти через трубопровід "Дружба".

За словами співрозмовника порталу Novinky, затримка поставок до Чехії, найімовірніше, була пов'язана з "адміністративними питаннями", й не було жодних ознак того, що Росія хоче припинити поставки.

Компанія Unipetrol, яка володіє двома нафтопереробними заводами в Чехії, пізніше заявила про затримку поточних поставок сирої нафти "на стороні постачальника, поза нашим контролем".

Чехія імпортує майже 8 мільйонів тонн нафти на рік із двох джерел: майже 60% – через нафтопровід "Дружба", який транспортує нафту з Росії, а решту – через німецький трубопровід IKL, який з'єднується з італійським трубопроводом TAL, що починається в Трієсті.

Раніше Чехія декларувала, що хоче позбутися залежності від російської нафти шляхом розширення TAL.

Країна також відмовилась від продовження виключення із санкцій ЄС для імпорту російської нафти, яке закінчується 5 грудня.

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала раніше говорив, що Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини 2025 року.