Чехия снова получает нефть из России после двухдневной остановки

Российская нефть снова поступает в Чехию по нефтепроводу "Дружба" после временного перерыва.

Об этом заявил Мариуш Внук, директор компании Orlen Unipetrol, передает "Европейская правда".

По словам директора компании Orlen Unipetrol, поставки российской нефти в страну по нефтепроводу "Дружба" возобновились в пятницу, 6 декабря, утром.

Отметим, в среду, 4 декабря, министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек заявил о прекращении поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".

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Тогда, по словам собеседника портала Novinky, задержка поставок в Чехию, скорее всего, была связана с "административными вопросами", и пока нет никаких признаков того, что Россия хочет прекратить поставки.

Компания Unipetrol, которая владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Чехии, позже заявила о задержке текущих поставок сырой нефти "на стороне поставщика, вне нашего контроля".

Чехия импортирует почти 8 миллионов тонн нефти в год из двух источников: почти 60% – через нефтепровод "Дружба", который транспортирует нефть из России, а остальное – через немецкий трубопровод IKL, который соединяется с итальянским трубопроводом TAL, начинающимся в Триесте.

Ранее Чехия декларировала, что хочет избавиться от зависимости от российской нефти путем расширения TAL.

Страна также отказалась от продолжения исключения из санкций ЕС для импорта российской нефти, которое заканчивается 5 декабря.

Чешский премьер-министр Петр Фиала ранее говорил, что Чехия избавится от зависимости от российской нефти самое позднее к середине 2025 года.