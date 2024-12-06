У Бундестазі закликають уряд не догоджати російським наративам про ядерну війну
У Німеччині депутат від Вільної демократичної партії Крістіан Дюрр застерігає від "непрямого догоджання російським наративам" щодо ризику ядерної війни.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького депутата наводить n-tv.
Ця заява пролунала в контексті повторного заклику Дюрра надати Україні крилаті ракети Taurus.
Він також застеріг від "непрямого догоджання перед російським наративом про те, що будь-яке постачання систем зброї великої дальності може навіть спровокувати ядерну війну в Європі".
"Це наратив Владіміра Путіна", – підкреслив Дюрр під час виступу у Бундестазі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в нього з канцлером Олафом Шольцом лишаються розбіжності щодо питання надання Україні крилатих ракет Taurus, але вони працюють над їх подоланням.
Німеччина на чолі з Олафом Шольцом послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.