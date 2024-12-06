В Бундестаге призывают правительство не угождать российским нарративам о ядерной войне

В Германии депутат от Свободной демократической партии Кристиан Дюрр предостерегает от "косвенного угождения российским нарративам" относительно риска ядерной войны.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого депутата приводит n-tv.

Это заявление прозвучало в контексте повторного призыва Дюрра предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Он также предостерег от "косвенного угождения перед российским нарративом о том, что любая поставка систем оружия большой дальности может даже спровоцировать ядерную войну в Европе".

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"Это нарратив Владимира Путина", – подчеркнул Дюрр во время выступления в Бундестаге.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что у него с канцлером Олафом Шольцем остаются разногласия по вопросу предоставления Украине крылатых ракет Taurus, но они работают над их преодолением.

Германия во главе с Олафом Шольцем последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.