СМИ: Полиция Бельгии нашла тысячи евро во время обыска у бывшего еврокомиссара

Бельгийская полиция нашла тысячи евро наличными во время обыска в резиденции бывшего европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Рейндерса допросили в рамках расследования дела об отмывании денег, а его квартиру обыскали во вторник, через несколько дней после окончания срока его пребывания на посту еврокомиссара.

Утверждается, что Рейндерс, который на посту еврокомиссара отвечал за соблюдение верховенства права в блоке, годами отмывал деньги через бельгийскую национальную лотерею. Согласно сообщению бельгийской газеты Le Soir, сумма, найденная в его доме, составляла менее 10 тысяч евро.

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В 2019 году Рейндерс уже проходил под следствием по обвинениям в коррупции и отмывании денег, но утверждал о своей невиновности, и прокуратура сняла обвинения. Во время своего пятилетнего срока на посту комиссара он пользовался определенной формой дипломатического иммунитета.

Представитель Европейской комиссии подтвердил, что в комиссии знают о расследовании и будут сотрудничать с бельгийскими властями.

"Мы, конечно, видели сообщения в СМИ о деле, связанном с бывшим комиссаром и бывшим министром Дидье Рейндерсом. У нас нет никакой дополнительной информации по этому поводу", – сказал представитель Еврокомиссии.

"Если бельгийские власти свяжутся с нами, мы готовы сотрудничать с ними", – сказал он.

Напомним, в понедельник в Европарламент поступили запросы о лишении неприкосновенности евродепутата от "Альтернативы для Германии" Петера Быстроня по делам по обвинению в отмывании денег и антиконституционных действиях.

А в ноябре стало известно, что в ряде стран Европы прошло масштабное расследование преступного сговора с целью уклонения от уплаты НДС через отмывание денег и мафиозную деятельность.