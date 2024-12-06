Президент Румунії виступить зі зверненням через безпрецедентне скасування першого туру виборів

Президент Румунії Клаус Йоганніс ввечері у п’ятницю вийде із заявою у зв’язку з безпрецедентним рішенням Конституційного суду анулювати результати першого туру президентських виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють румунські ЗМІ, серед яких News.ro.

Йоганніс вийде з промовою у своїй резиденції о 19 годині, його звернення транслюватимуть на телеканалах.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску. У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Реклама:

Проте 6 грудня Конституційний суд після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.

Прозахідна кандидатка Елена Ласконі, яка вийшла у другий тур, різко розкритикувала рішення Конституційного суду як втручання в демократію.

Чинний прем’єр Марчел Чолаку, який програв Ласконі з мінімальним відривом, назвав рішення КС "єдиним можливим" виходом після того, що стало відомо з документів спецслужб.

Лідер ультраправого Альянсу за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміон заявив, що рішення КС "занурює країну у хаос" і порівняв його з держпереворотом, але водночас закликав до спокою.