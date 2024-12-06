Президент Румынии выступит с обращением из-за беспрецедентной отмены первого тура выборов

Президент Румынии Клаус Йоханнис вечером в пятницу выйдет с заявлением в связи с беспрецедентным решением Конституционного суда аннулировать результаты первого тура президентских выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают румынские СМИ, среди которых News.ro.

Йоханнис выйдет с речью в своей резиденции в 19:00, его обращение будут транслировать на телеканалах.

Напомним, сначала Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Кэлин Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

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Однако 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.

Прозападный кандидат Элена Ласкони, которая вышла во второй тур, резко раскритиковала решение Конституционного суда как вмешательство в демократию.

Действующий премьер Марчел Чолаку, который проиграл Ласкони с минимальным отрывом, назвал решение КС "единственным возможным" выходом после того, что стало известно из документов спецслужб.

Лидер ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симион заявил, что решение КС "погружает страну в хаос" и сравнил его с госпереворотом, но в то же время призвал к спокойствию.