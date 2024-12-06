Антизападный кандидат назвал аннулирование выборов президента Румынии "госпереворотом"

Независимый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску, известный антизападной риторикой, остро раскритиковал решение Конституционного суда об аннулировании первого тура выборов.

Как сообщает "Европейская правда", видеообращение Джорджеску транслировал телеканал Realitatea.

Джорджеску заявил, что аннулированием первого тура выборов президента "румынское государство растоптало демократию".

"Решение КСР (Конституционного суда Румынии. – Ред.) является практически формализованным государственным переворотом... В этот день коррумпированная система заключила сделку с дьяволом", – сказал он.

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Политик также возложил ответственность за произошедшее на "партийных вождей" и призвал румын "быть уверенными и сильными", подчеркнув, что "за мной стоит только румынский народ".

В интервью после трансляции обращения Джорджеску сравнил себя с Дональдом Трампом, потому что ему тоже якобы пытались запретить участвовать в выборах президента США.

Напомним, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

Однако 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.