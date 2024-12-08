Глава МИД Германии: После Асада Сирия не должна перейти в руки других радикалов

Министр иностранных дел Анналена Бербок отреагировала на ситуацию в Сирии, где повстанцы объявили о свержении режима Башара Асада.

Об этом она написала в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

По словам Бербок, пока "невозможно точно сказать, что сейчас происходит в Сирии", но ясно одно – для миллионов людей в Сирии конец Асада означает первое большое облегчение после целой вечности зверств, совершенных его режимом.

Министр подчеркнула, что сейчас страна не должна попасть в руки других радикалов – "независимо от того, под какой ширмой они прикрываются".

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"Поэтому мы призываем стороны конфликта взять на себя ответственность за всех сирийцев. Это включает в себя всестороннюю защиту этнических и религиозных меньшинств, таких как курды, алавиты или христиане, а также инклюзивный политический процесс, который создаст баланс между группами", – помешала она.

Если ключевые игроки внутри страны и за ее пределами наконец начнут действовать в интересах сирийского народа, может начаться путь к миру, подчеркнула Бербок.

Международное сообщество, добавила она, тоже должно помочь Сирии наконец вырваться из круга войны и насилия.

8 декабря утром силы повстанцев в Дамаске объявили столицу "свободной" от многолетнего правителя Башара аль-Асада. Они заявили, что государственные учреждения будут оставаться под надзором бывшего премьер-министра до официальной передачи власти.

По сообщениям, Асад покинул Дамаск на самолете в неизвестном направлении. Премьер-министр Сирии Мохаммед Гази аль-Джалали заявил, что не знает, где сейчас находится Асад.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден внимательно следит за развитием событий в Сирии.

Министры обороны Турции и США в воскресенье обсудили в телефонном разговоре развитие событий в Сирии и вопросы двусторонней и региональной безопасности.

Соединенные Штаты продолжат поддерживать свое присутствие на востоке Сирии и будут принимать меры, необходимые для предотвращения возрождения террористического "Исламского государства".