Туреччина вважає, що Асад, найімовірніше, покинув Сирію

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан повідомив, що повалений сирійський диктатор Башар Асад, скоріше за все, перебуває за межами Сирії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

У своїх перших коментарях після падіння режиму Асада в Сирії міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сирійський народ змінить майбутнє своєї країни.

Щодо можливого місцезнаходження Башара Асада, Фідан сказав, що у Туреччині не знають про це, але Асад, "ймовірно, перебуває за межами Сирії" у цей момент.

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Фідан, який на вихідних перебував у катарській Досі на переговорах з російськими та іранськими дипломатами щодо Сирії, заявив, що регіональні гравці та інші сторони повинні бути спокійними і обережними, а регіон не повинен бути загнаний у ще більшу нестабільність.

Дипломат наголосив на необхідності плавного переходу влади у південного сусіда його країни і сказав, що вони відкриті до співпраці з народом Сирії для забезпечення такого переходу.

Він додав, що "нова Сирія" не повинна становити загрозу для свого сусіда.

Агентство Reuters з посиланням на джерела допустило, що існує "дуже висока ймовірність" загибелі Асада в авіакатастрофі, однак ця інформація не підтверджена.

Доповнено: У неділю в обід МЗС Росії, яка є союзницею сирійського режиму, опублікувало заяву, у якій повідомило, що Асад покинув пост президента та Сирію.

8 грудня вранці сили повстанців у Дамаску оголосили столицю "вільною" від багаторічного правителя Башара аль-Асада. Вони заявили, що державні установи залишатимуться під наглядом колишнього прем'єр-міністра до офіційної передачі влади.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила, що після Асада Сирія не повинна перейти до рук інших радикалів.

Міністри оборони Туреччини і США у неділю обговорили в телефонній розмові розвиток подій в Сирії і питання двосторонньої та регіональної безпеки.

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден уважно стежить за розвитком подій у Сирії.