Турция считает, что Асад, вероятнее всего, покинул Сирию

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что свергнутый сирийский диктатор Башар Асад, скорее всего, находится за пределами Сирии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

В своих первых комментариях после падения режима Асада в Сирии министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что сирийский народ изменит будущее своей страны.

Относительно возможного местонахождения Башара Асада, Фидан сказал, что в Турции не знают об этом, но Асад, "вероятно, находится за пределами Сирии" в данный момент.

Реклама:

Фидан, который на выходных находился в катарской Дохе на переговорах с российскими и иранскими дипломатами по Сирии, заявил, что региональные игроки и другие стороны должны быть спокойными и осторожными, а регион не должен быть загнан в ещё большую нестабильность.

Дипломат подчеркнул необходимость плавного перехода власти у южного соседа его страны и сказал, что они открыты к сотрудничеству с народом Сирии для обеспечения такого перехода.

Он добавил, что "новая Сирия" не должна представлять угрозу для своего соседа.

Агентство Reuters со ссылкой на источники допустило, что существует "очень высокая вероятность" гибели Асада в авиакатастрофе, однако эта информация не подтверждена.

Дополнено: В воскресенье в обед МИД России, которая является союзником сирийского режима, опубликовало заявление, в котором сообщило, что Асад покинул пост президента и Сирию.

8 декабря утром силы повстанцев в Дамаске объявили столицу "свободной" от многолетнего правителя Башара аль-Асада. Они заявили, что государственные учреждения будут оставаться под надзором бывшего премьер-министра до официальной передачи власти.

Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула, что после Асада Сирия не должна перейти в руки других радикалов.

Министры обороны Турции и США в воскресенье обсудили в телефонном разговоре развитие событий в Сирии и вопросы двусторонней и региональной безопасности.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден внимательно следит за развитием событий в Сирии.