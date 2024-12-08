Премьер Британии приветствовал падение "варварского режима" в Сирии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал падение "варварского режима" Башара Асада в Сирии.

Заявление Стармера в воскресенье приводит BBC, сообщает "Европейская правда".

Глава британского правительства призвал к "миру и стабильности" в стране, где повстанцы свергли долговечного диктатора Асада.

"События в Сирии в последние часы и дни являются беспрецедентными, и мы говорим с нашими партнерами в регионе, и внимательно следим за ситуацией", – отметил он.

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"Сирийский народ слишком долго страдал от варварского режима Асада, и мы приветствуем его уход", – добавил Стармер.

Напомним, глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на свержение режима Башара Асада в Сирии, отметив, что видит в нем слабость России и Ирана.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал смену власти в Сирии "хорошей новостью", а президент Франции Эмманюэль Макрон обрадовался, что "варварское государство" наконец свергнуто.

Повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления правителя Башара Асада. Асад, по сообщениям, покинул страну.