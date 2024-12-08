Еврокомиссар хочет увеличить оборонные расходы в бюджете ЕС до 100 млрд евро

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс хочет, чтобы в следующем семилетнем бюджете ЕС на оборону было выделено около 100 миллиардов евро.

Об этом он сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

В нынешнем семилетнем бюджете ЕС, превышающем 1 триллион евро, на оборону выделено лишь 10 миллиардов евро.

Восстановление оборонной промышленности ЕС после десятилетий упадка после холодной войны потребует много денег. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о необходимости увеличения европейских расходов на оборону еще на 500 миллиардов евро в течение следующего десятилетия.

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Найти эти деньги будет непросто, но без них все оборонные планы остаются "теоретическими", предупредил Кубилюс.

Новые деньги могут поступить от увеличения бюджета ЕС, выпуска общих долговых обязательств и смягчения правил для таких институтов, как Европейский инвестиционный банк.

Кубилюс предложил ЕС пересмотреть свои фискальные правила, когда речь идет о расходах на оборону. Сейчас ЕС ограничивает страны-члены до бюджетного дефицита не более 3% ВВП и государственного долга не более 60% ВВП.

Ранее Кубилюс заявил, что ЕС нуждается в "большом взрыве" в контексте оборонных расходов и политики, чтобы быть готовым к угрозе со стороны России.

Также Кубилюс объяснял, почему важно интегрировать украинский ВПК в европейский.