Лідер опозиції Німеччини похвалив ідею створення Міністерства єдності

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц вважає гарною ідеєю створення Міністерства національної єдності України.

Про це Мерц сказав перед початком перемовин з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності України.

Того ж дня уряд ухвалив рішення про зміну назви Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

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"Ваша ідея створити нове міністерство і утворити відповідні структури в Німеччині – це гарна ідея. Ми в Бундестазі ще не завершили дискусію стосовно цього, але ми можемо іти саме таким шляхом, щоб у такий спосіб поліпшити контакти з українцями і українками, які зараз перебувають у Німеччині", – зазначив він.

Раніше Мерц запевнив Зеленського, що Німеччина зробить все, щоб підтримати Україну.

На початку свого візиту до Києва він також казав, що очільник Кремля Владімір Путін піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захистити.