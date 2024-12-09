Лидер оппозиции Германии похвалил идею создания Министерства единства

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает хорошей идеей создание Министерства национального единства Украины.

Об этом Мерц сказал перед началом переговоров с президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

3 декабря Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины – министра национального единства Украины.

В тот же день правительство приняло решение об изменении названия Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на Министерство национального единства Украины.

Реклама:

"Ваша идея создать новое министерство и создать соответствующие структуры в Германии – это хорошая идея. Мы в Бундестаге еще не завершили дискуссию по этому поводу, но мы можем идти именно таким путем, чтобы таким образом улучшить контакты с украинцами и украинками, которые сейчас находятся в Германии", – отметил он.

Ранее Мерц заверил Зеленского, что Германия сделает все, чтобы поддержать Украину.

В начале своего визита в Киев он также говорил, что глава Кремля Владимир Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украина сможет себя защитить.