В Грузії заборонять мітингувальникам мати при собі піротехніку

У парламенті Грузії ініційовано законопроєкт про піротехніку, який заборонить демонстрантам під час маніфестацій, акцій протесту та мітингів мати при собі піротехніку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал SOVA.

Законопроєкт запроваджує низку нових правил, заборон, норм адміністративної та кримінальної відповідальності, частину з яких планують ввести в дію з 1 лютого 2025 року, а частину – з 1 квітня.

На додаток, серед заборонених на акціях предметів – вогнепальна зброя, вибухові, легкозаймисті, радіоактивні речовини та холодна зброя.

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Крім того, у документі йдеться про те, що імпорт, експорт, виробництво і продаж піротехнічних виробів у Грузії будуть дозволені на підставі спеціального дозволу/ліцензії.

Отримати ліцензію зацікавлені особи зможуть в Агентстві державних резервів і сервісів цивільної безпеки, що входить до МВС Грузії.

До лютого 2025 року уряд ухвалить технічний регламент про правила та умови розміщення піротехнічної продукції на ринку.

Нагадаємо, партія влади Грузії "Грузинська мрія" також планує заборонити прикривати обличчя та носити маски на мітингах і акціях.

Нагадаємо, напередодні у Тбілісі комунальники зняли з протестної "йолки" фото грузинських медійників, які постраждали під час розгонів, після чого продовжили монтаж новорічної ялинки.

Масові протести в Грузії тривають з 28 листопада після того, як влада оголосила рішення поставити на паузу зближення з ЄС до 2029 року.