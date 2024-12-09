В Грузии запретят митингующим иметь при себе пиротехнику

В парламенте Грузии инициирован законопроект о пиротехнике, который запретит демонстрантам во время манифестаций, акций протеста и митингов иметь при себе пиротехнику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал SOVA.

Законопроект вводит ряд новых правил, запретов, норм административной и уголовной ответственности, часть из которых планируют ввести в действие с 1 февраля 2025 года, а часть – с 1 апреля.

В дополнение среди запрещенных на акциях предметов – огнестрельное оружие, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные вещества и холодное оружие.

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Кроме того, в документе говорится о том, что импорт, экспорт, производство и продажа пиротехнических изделий в Грузии будут разрешены на основании специального разрешения/лицензии.

Получить лицензию заинтересованные лица смогут в Агентстве государственных резервов и сервисов гражданской безопасности, входящем в МВД Грузии.

До февраля 2025 года правительство примет технический регламент о правилах и условиях размещения пиротехнической продукции на рынке.

Напомним, партия власти Грузии "Грузинская мечта" также планирует запретить прикрывать лицо и носить маски на митингах и акциях.

Напомним, накануне в Тбилиси коммунальщики сняли с протестной "елки" фото грузинских медийщиков, пострадавших во время разгонов, после чего продолжили монтаж новогодней елки.

Массовые протесты в Грузии продолжаются с 28 ноября после того, как власти объявили решение поставить на паузу сближение с ЕС до 2029 года.