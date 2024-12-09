Міністр з питань довкілля Тюрингії поставив у міністерстві "сумну" ялинку

Міністр з питань довкілля у німецькій землі Тюрингія Бернгард Штенгеле другий рік поспіль привертає увагу встановленням "сумної" новорічної ялинки у своєму міністерстві.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

У той час як мільйони німців обирають новорічні ялинки, визначаючись із відповідною густотою хвої, симетрією чи породою дерева, Штенгеле, представник партії "Зелених", поставив у своєму міністерстві суху ялину з тоненькими гілочками і подекуди без хвої.

фото: dpa

За словами міністра, суха ялина не покликана створювати враження атмосферного Різдва, а символізувати зміну клімату. Тож у міністерстві він встановив дерево, яке постраждало від посухи. Воно походить з місцевого лісогосподарського об'єднання Лейхтенбурга.

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Головне послання міністра таке: якщо кліматичні зміни триватимуть, то незабаром ще багато ялинок можуть мати такий вигляд.

Штенгеле вже викликав ажіотаж минулого року своїм вибором ялинки. Тоді у фоє міністерства також стояла така ж суха й тонка ялина.

За словами міністра, дерева в Тюрингії постраждали від посухи і відреагували на це зменшенням хвої.

У минулому "ЄП" розповідала про те, як кліматичні активісти руху "Останнє покоління" відпиляли верхівку головної різдвяної ялинки у Берліні.

А в Римі розгорталася суперечка навколо двох "потворних" сонячних панелей, призначених для живлення вогнів на різдвяній ялинці.

Також у Римі колись кепкували над "найсумнішим" різдвяним деревом.