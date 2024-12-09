Министр по вопросам окружающей среды Тюрингии поставил в министерстве "грустную" елку

Министр по вопросам окружающей среды немецкой земли Тюрингия Бернгард Штенгеле второй год подряд привлекает внимание установкой "грустной" новогодней елки в своем министерстве.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

В то время как миллионы немцев выбирают новогодние елки, определяясь с соответствующей густотой хвои, симметрией или породой дерева, Штенгеле, представитель партии "Зеленых", поставил в своем министерстве сухую ель с тоненькими веточками и кое-где без хвои.

фото: dpa

По словам министра, сухая ель не призвана создавать впечатление атмосферного Рождества, а символизировать изменение климата. Поэтому в министерстве он установил дерево, которое пострадало от засухи. Оно происходит из местного лесохозяйственного объединения Лейхтенбурга.

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Главное послание министра такое: если климатические изменения будут продолжаться, то вскоре еще много елок могут иметь такой вид.

Штенгеле уже вызвал ажиотаж в прошлом году своим выбором елки. Тогда в фойе министерства также стояла такая же сухая и тонкая ель.

По словам министра, деревья в Тюрингии пострадали от засухи и отреагировали на это уменьшением хвои.

В прошлом "ЕП" рассказывала о том, как климатические активисты движения "Последнее поколение" отпилили верхушку главной рождественской елки в Берлине.

А в Риме разворачивался спор вокруг двух "уродливых" солнечных панелей, предназначенных для питания огней на рождественской елке.

Также в Риме когда-то смеялись над "самым грустным" рождественским деревом.