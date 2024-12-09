Каталонські сепаратисти пригрозили припинити підтримку прем'єр-міністра Іспанії

У понеділок каталонська сепаратистська партія Junts внесла на розгляд нижньої палати парламенту Іспанії пропозицію, яка закликає прем'єра Педро Санчеса подати ініціативу про розгляд вотум довіри до його уряду.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Цей крок ще більше посилив напругу в крихкому уряді меншості Санчеса, який покладається на підтримку Junts у прийнятті законів.

Партія Junts виявилася складним партнером для соціалістів. Вона стверджує, що Мадрид хронічно недоінвестовує в Каталонію і відмовляється від деяких обіцянок.

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"(Санчес) розраховував на наші голоси, щоб стати прем'єр-міністром – нехай він покаже своє обличчя", – заявив на пресконференції лідер Junts Карлес Пучдемон, який живе у вигнанні в Бельгії.

"Ми ставимо питання про довіру, тому що ті з нас, хто йому довірився, відчувають, що він не дотримався цього жесту", – заявив Пучдемон.

За конституцією, лише прем'єр-міністр може вирішувати, чи просити про довіру нижньої палати парламенту. Ця процедура відрізняється від вотуму недовіри, який в Іспанії вимагає від партії, що його висуває, представити альтернативного кандидата на посаду прем'єр-міністра і забезпечити абсолютну більшість голосів.

У розмові з іноземними кореспондентами в Мадриді Санчес заявив, що не має "ані наміру, ані потреби" виносити вотум довіри, який проводився лише двічі з 1978 року, на голосування.

Тим не менш, ініціатива Junts буде обговорюватися на початку 2025 року, і очікується, що консервативна Народна партія та ультраправа партія Vox підтримають її. Проте Санчес може проігнорувати необов'язковий до виконання запит парламенту.

Пучдемон попередив, що якщо Санчес зробить це, довіра його партії до уряду буде підірвана, а це означає, що Junts відкличе всю свою підтримку.

Голоси Junts – як і кількох інших невеликих партій - мають вирішальне значення для затвердження бюджету на наступний рік, який уряд ще має подати до парламенту.

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