Каталонские сепаратисты пригрозили прекратить поддержку премьер-министра Испании

В понедельник каталонская сепаратистская партия Junts внесла на рассмотрение нижней палаты парламента Испании предложение, призывающее премьера Педро Санчеса подать инициативу о рассмотрении вотума доверия к его правительству.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Этот шаг еще больше усилил напряжение в хрупком правительстве меньшинства Санчеса, которое полагается на поддержку Junts в принятии законов.

Партия Junts оказалась сложным партнером для социалистов. Она утверждает, что Мадрид хронически недоинвестирует в Каталонию и отказывается от некоторых обещаний.

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"(Санчес) рассчитывал на наши голоса, чтобы стать премьер-министром – пусть он покажет свое лицо", – заявил на пресс-конференции лидер Junts Карлес Пучдемон, живущий в изгнании в Бельгии.

"Мы ставим вопрос о доверии, потому что те из нас, кто ему доверился, чувствуют, что он не сдержал этот жест", – заявил Пучдемон.

По конституции, только премьер-министр может решать, просить ли о доверии нижней палаты парламента. Эта процедура отличается от вотума недоверия, который в Испании требует от выдвигающей его партии представить альтернативного кандидата на должность премьер-министра и обеспечить абсолютное большинство голосов.

В разговоре с иностранными корреспондентами в Мадриде Санчес заявил, что не имеет "ни намерения, ни необходимости" выносить вотум доверия, который проводился лишь дважды с 1978 года, на голосование.

Тем не менее, инициатива Junts будет обсуждаться в начале 2025 года, и ожидается, что консервативная Народная партия и ультраправая партия Vox поддержат ее. Однако Санчес может проигнорировать необязательный к исполнению запрос парламента.

Пучдемон предупредил, что если Санчес сделает это, доверие его партии к правительству будет подорвано, а это означает, что Junts отзовет всю свою поддержку.

Голоса Junts – как и нескольких других небольших партий - имеют решающее значение для утверждения бюджета на следующий год, который правительство еще должно подать в парламент.

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