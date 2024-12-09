Президент України Володимир Зеленський вважає, що на тлі подій у Сирії Сполученим Штатам та майбутньому президенту Дональду Трампу важливо розуміти необхідність підтримки України для послаблення російського впливу у світі.

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом у Києві, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави держави, однією з причин падіння режиму Асада у Сирії стала відсутність там достатньої кількості російських військ.

"Всі вони перекинуті в Україну. Це говорить про те, що вся армія цієї великої псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу. Те саме відбувається в Африці. Ми знаємо, що там були "вагнерівці", і скільки "вагнерівців було знищено в Україні", – сказав президент України.

Реклама:

"І найголовніше сьогодні – і Сполученим Штатам, і майбутньому президенту Дональду Трампу – зрозуміти, що від сили України залежить, чи сильна армія в Росії. Бо якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку, і у багато різних країн", – додав Зеленський.

Він наголосив, що "найголовніше всім розуміти" - в об’єднанні навколо України лежить "загальний успіх світу".

Нагадаємо, низка європейських лідерів раніше відреагували на новини про падіння сирійського режиму заявами про те, що ставка Асада на Росію не справдилася.

Також лунали думки, що так само несподівано одного дня може "посипатися" влада Владіміра Путіна.