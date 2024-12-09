Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на фоне событий в Сирии Соединенным Штатам и будущему президенту Дональду Трампу важно понимать необходимость поддержки Украины для ослабления российского влияния в мире.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в Киеве, сообщает "Европейская правда".

По словам главы государства, одной из причин падения режима Асада в Сирии стало отсутствие там достаточного количества российских войск.

"Все они переброшены в Украину. Это говорит о том, что вся армия этой большой псевдоимперии сегодня воюет против украинского народа. То же самое происходит в Африке. Мы знаем, что там были "вагнеровцы", и сколько "вагнеровцев было уничтожено в Украине", – сказал президент Украины.

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"И самое главное сегодня – и Соединенным Штатам, и будущему президенту Дональду Трампу – понять, что от силы Украины зависит, сильна ли армия в России. Потому что если упадет Украина, Путин вернется и в Сирию, и в Африку, и во многие разные страны", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что "самое главное всем понимать" – в объединении вокруг Украины лежит "общий успех мира".

Напомним, ряд европейских лидеров ранее отреагировали на новости о падении сирийского режима заявлениями о том, что ставка Асада на Россию не оправдалась.

Также звучали мнения, что так же неожиданно однажды может "посыпаться" власть Владимира Путина.