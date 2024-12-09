Британия может исключить ключевую группу повстанцев в Сирии из списка террористов
Правительство Великобритании может исключить исламистскую боевую группировку "Хаят Тахрир аш-Шам" ("ХТШ") из списка запрещенных террористических групп после того, как эта группа повстанцев возглавила свержение Башара Асада в Сирии.
Об этом сказал ВВС британский министр Кабинета министров Пэт Макфадден, сообщает "Европейская правда".
По словам Макфаддена, сейчас ситуация в стране "очень изменчива". Но если она стабилизируется, то любое изменение по "ХТШ" будет "относительно быстрым решением".
"Хаят Тахрир аш-Шам" была запрещена как террористическая организация в Великобритании после того, как в 2017 году она была добавлена в перечень террористических организаций „Аль-Каиды".
Макфадден подтвердил, что Великобритания пока не может иметь никаких контактов с "ХТШ".
Комментарий министра прозвучал после того, как премьер-министр Кир Стармер приветствовал конец правления Асада, который был свергнут и сбежал в Россию.
"ХТШ" также находится под санкциями со стороны США и ООН из-за того, что признана террористической организацией.
Лидер "ХТШ" Абу Мохаммед аль-Джолани, который теперь использует свое настоящее имя Ахмед аль-Шараа, разорвал связи с "Аль-Каидой" в 2016 году. Недавно он пообещал придерживаться принципа толерантности в отношении различных религиозных групп и сообществ в Сирии.
Отдельно правительство Великобритании объявило о выделении дополнительных 11 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи Сирии.
Между тем глава Пентагона Ллойд Остин допускает, что террористы из "Исламского государства" могут попытаться воспользоваться ситуацией в Сирии после свержения там режима Башара Асада.