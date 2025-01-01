Німеччина заборонила в'їзд дев'ятьом громадянам Грузії
Німеччина ввела заборону на в'їзд низці громадян Грузії, відповідальних за насильство над мирними демонстрантами під час проєвропейських мітингів, які сколихнули країну впродовж останніх тижнів.
Про це повідомили у Міністерства закордонних справ країни, передає "Європейська правда".
У вівторок, 31 грудня, МЗС Німеччини повідомило про введення заборони на в’їзд дев’ятьом громадянам Грузії, які відповідальні за насильство проти мирних демонстрантів і представників опозиції країни.
"Право на мирний протест є одним з універсальних прав людини, і ми зобов'язані захищати його", – додали у німецькому зовнішньополітичному відомстві.
Зауважимо, того ж дня міністри закордонних справ країн Веймарського трикутника – Німеччини, Польщі та Франції – у спільній заяві вкотре засудили дії грузинської влади та закликали її до діалогу з опозицією та громадянським суспільством.
Як відомо, у Грузії з кінця жовтня триває політична криза після парламентських виборів, результати яких опозиційні сили не визнали, а також через інавгурацію "президента" Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.
Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.
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