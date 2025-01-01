Германия запретила въезд девяти гражданам Грузии

Германия ввела запрет на въезд ряду граждан Грузии, ответственных за насилие над мирными демонстрантами во время проевропейских митингов, которые всколыхнули страну в течение последних недель.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны, передает "Европейская правда".

Во вторник, 31 декабря, МИД Германии сообщил о введении запрета на въезд девяти гражданам Грузии, которые ответственны за насилие против мирных демонстрантов и представителей оппозиции страны.

"Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, и мы обязаны защищать его", – добавили в немецком внешнеполитическом ведомстве.

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Заметим, в тот же день министры иностранных дел стран Веймарского треугольника – Германии, Польши и Франции – в совместном заявлении в очередной раз осудили действия грузинских властей и призвали их к диалогу с оппозицией и гражданским обществом.

Как известно, в Грузии с конца октября продолжается политический кризис после парламентских выборов, результаты которых оппозиционные силы не признали, а также из-за инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

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