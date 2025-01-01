У Сербії студенти зустрічали Новий рік мітингами у зв'язку з катастрофою на вокзалі
Новини — Середа, 1 січня 2025, 10:20 —
У новорічну ніч тисячі студентів протестували у сербському Белграді та двох інших містах, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у обвалі частини даху на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.
Про це із посиланням на AP пише "Європейська правда".
Як розповіло агентство, у новорічну ніч десятки тисяч протестувальників на чолі зі студентами університетів зібралися вночі в Белграді та інших містах Сербії, зокрема – Новому Саді та південному місті Ніш.
Протестувальники активно мітингують на знак протесту проти політики президента Сербії Александара Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії, яку вони звинувачують у катастрофі на вокзалі в Новому Саді, де внаслідок обвалення даху загинули люди.
Вітак, студенти з різних белградських університетів організували акцію протесту під гаслом "Нового року немає – ви все ще винні нам за старий".
Натовп скандував "Ми хочемо справедливості", а о 23:52 затих та 15 хвилин вшановував пам'ять жертв трагедії в Новому Саді. Багато хто тримав плакати з червоним відбитком руки, який став символом антиурядових протестів, кажучи владі, що на її руках кров.
Belgrade 🇷🇸 meets New Year in silence & mourning, protesting against corruption of the Vucic regime & commemorating the victims of the Novi Sad railway station collapse.pic.twitter.com/PZOY7nsksW– Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) December 31, 2024
Антиурядові протестувальники підкреслили, що, попри святковий сезон, їхня прихильність до пошуку справедливості залишається непохитною. Рух, очолюваний студентами, отримав підтримку від різних соціальних груп, включно із професорами, фермерами та акторами.
#Belgrade #Serbia 11:52 PM 31/12/2024– Zoran Kusovac (@zkusovac) December 31, 2024
15 minutes of silence for the 15 innocent citizens killed by corruption, arrogance, incompetence, insensitivity of #Vucic regime pic.twitter.com/QscNh65uvU
Зазначимо, у Сербії понад місяць тривають протести по всій країні у зв'язку з трагедією на залізничному вокзалі.
Зокрема 25 грудня, сотні студентів університетів вийшли на мітинг у Белграді на знак протесту проти політики президента Сербії Александара Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії.
Уряд президента Вучича намагався пом'якшити невдоволення людей. Він опублікував близько 130 документів, пов'язаних з реконструкцією будівлі залізничного вокзалу.
У понеділок, 30 грудня, прокуратура міста Новий Сад подала обвинувальний акт проти 13 людей у зв'язку з обвалом навісу залізничного вокзалу.