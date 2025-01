У Сербії студенти зустрічали Новий рік мітингами у зв'язку з катастрофою на вокзалі

У новорічну ніч тисячі студентів протестували у сербському Белграді та двох інших містах, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у обвалі частини даху на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Про це із посиланням на AP пише "Європейська правда".

Як розповіло агентство, у новорічну ніч десятки тисяч протестувальників на чолі зі студентами університетів зібралися вночі в Белграді та інших містах Сербії, зокрема – Новому Саді та південному місті Ніш.

Протестувальники активно мітингують на знак протесту проти політики президента Сербії Александара Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії, яку вони звинувачують у катастрофі на вокзалі в Новому Саді, де внаслідок обвалення даху загинули люди.

Реклама:

Вітак, студенти з різних белградських університетів організували акцію протесту під гаслом "Нового року немає – ви все ще винні нам за старий".

Натовп скандував "Ми хочемо справедливості", а о 23:52 затих та 15 хвилин вшановував пам'ять жертв трагедії в Новому Саді. Багато хто тримав плакати з червоним відбитком руки, який став символом антиурядових протестів, кажучи владі, що на її руках кров.

Belgrade 🇷🇸 meets New Year in silence & mourning, protesting against corruption of the Vucic regime & commemorating the victims of the Novi Sad railway station collapse.pic.twitter.com/PZOY7nsksW