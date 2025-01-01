У Сербії студенти зустрічали Новий рік мітингами у зв'язку з катастрофою на вокзалі

У новорічну ніч тисячі студентів протестували у сербському Белграді та двох інших містах, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у обвалі частини даху на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Про це із посиланням на AP пише "Європейська правда".

Як розповіло агентство, у новорічну ніч десятки тисяч протестувальників на чолі зі студентами університетів зібралися вночі в Белграді та інших містах Сербії, зокрема – Новому Саді та південному місті Ніш.

Фото: AP

Протестувальники активно мітингують на знак протесту проти політики президента Сербії Александара Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії, яку вони звинувачують у катастрофі на вокзалі в Новому Саді, де внаслідок обвалення даху загинули люди.

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Вітак, студенти з різних белградських університетів організували акцію протесту під гаслом "Нового року немає – ви все ще винні нам за старий".

Натовп скандував "Ми хочемо справедливості", а о 23:52 затих та 15 хвилин вшановував пам'ять жертв трагедії в Новому Саді. Багато хто тримав плакати з червоним відбитком руки, який став символом антиурядових протестів, кажучи владі, що на її руках кров.

Belgrade 🇷🇸 meets New Year in silence & mourning, protesting against corruption of the Vucic regime & commemorating the victims of the Novi Sad railway station collapse.pic.twitter.com/PZOY7nsksW – Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) December 31, 2024

Фото: AP

Антиурядові протестувальники підкреслили, що, попри святковий сезон, їхня прихильність до пошуку справедливості залишається непохитною. Рух, очолюваний студентами, отримав підтримку від різних соціальних груп, включно із професорами, фермерами та акторами.

#Belgrade #Serbia 11:52 PM 31/12/2024



15 minutes of silence for the 15 innocent citizens killed by corruption, arrogance, incompetence, insensitivity of #Vucic regime pic.twitter.com/QscNh65uvU – Zoran Kusovac (@zkusovac) December 31, 2024

Зазначимо, у Сербії понад місяць тривають протести по всій країні у зв'язку з трагедією на залізничному вокзалі.

Зокрема 25 грудня, сотні студентів університетів вийшли на мітинг у Белграді на знак протесту проти політики президента Сербії Александара Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії.

Уряд президента Вучича намагався пом'якшити невдоволення людей. Він опублікував близько 130 документів, пов'язаних з реконструкцією будівлі залізничного вокзалу.

У понеділок, 30 грудня, прокуратура міста Новий Сад подала обвинувальний акт проти 13 людей у зв'язку з обвалом навісу залізничного вокзалу.