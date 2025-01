В Сербии студенты встречали Новый год митингами в связи с катастрофой на вокзале

В новогоднюю ночь тысячи студентов протестовали в сербском Белграде и двух других городах, требуя привлечь к ответственности виновных в обвале части крыши на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Об этом со ссылкой на AP пишет "Европейская правда".

Как рассказало агентство, в новогоднюю ночь десятки тысяч протестующих во главе со студентами университетов собрались ночью в Белграде и других городах Сербии, в частности – Новом Саде и южном городе Ниш.

Протестующие активно митингуют в знак протеста против политики президента Сербии Александара Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии, которую они обвиняют в катастрофе на вокзале в Новом Саде, где в результате обрушения крыши погибли люди.

Реклама:

Так, студенты из разных белградских университетов организовали акцию протеста под лозунгом "Нового года нет – вы все еще должны нам за старый".

Толпа скандировала "Мы хотим справедливости", а в 23:52 затихла и 15 минут чтила память жертв трагедии в Новом Саде. Многие держали плакаты с красным отпечатком руки, который стал символом антиправительственных протестов, говоря власти, что на ее руках кровь.

Антиправительственные протестующие подчеркнули, что, несмотря на праздничный сезон, их приверженность к поиску справедливости остается непоколебимой. Движение, возглавляемое студентами, получило поддержку от различных социальных групп, включая профессоров, фермеров и актеров.

#Belgrade #Serbia 11:52 PM 31/12/2024



15 minutes of silence for the 15 innocent citizens killed by corruption, arrogance, incompetence, insensitivity of #Vucic regime pic.twitter.com/QscNh65uvU