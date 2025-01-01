В Сербии студенты встречали Новый год митингами в связи с катастрофой на вокзале
Новости — Среда, 1 января 2025, 10:20 —
В новогоднюю ночь тысячи студентов протестовали в сербском Белграде и двух других городах, требуя привлечь к ответственности виновных в обвале части крыши на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.
Об этом со ссылкой на AP пишет "Европейская правда".
Как рассказало агентство, в новогоднюю ночь десятки тысяч протестующих во главе со студентами университетов собрались ночью в Белграде и других городах Сербии, в частности – Новом Саде и южном городе Ниш.
Протестующие активно митингуют в знак протеста против политики президента Сербии Александара Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии, которую они обвиняют в катастрофе на вокзале в Новом Саде, где в результате обрушения крыши погибли люди.
Так, студенты из разных белградских университетов организовали акцию протеста под лозунгом "Нового года нет – вы все еще должны нам за старый".
Толпа скандировала "Мы хотим справедливости", а в 23:52 затихла и 15 минут чтила память жертв трагедии в Новом Саде. Многие держали плакаты с красным отпечатком руки, который стал символом антиправительственных протестов, говоря власти, что на ее руках кровь.
Антиправительственные протестующие подчеркнули, что, несмотря на праздничный сезон, их приверженность к поиску справедливости остается непоколебимой. Движение, возглавляемое студентами, получило поддержку от различных социальных групп, включая профессоров, фермеров и актеров.
#Belgrade #Serbia 11:52 PM 31/12/2024– Zoran Kusovac (@zkusovac) December 31, 2024
15 minutes of silence for the 15 innocent citizens killed by corruption, arrogance, incompetence, insensitivity of #Vucic regime pic.twitter.com/QscNh65uvU
Отметим, в Сербии более месяца продолжаются протесты по всей стране в связи с трагедией на железнодорожном вокзале.
В частности 25 декабря, сотни студентов университетов вышли на митинг в Белграде в знак протеста против политики президента Сербии Александара Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии.
Правительство президента Вучича пыталось смягчить недовольство людей. Оно опубликовало около 130 документов, связанных с реконструкцией здания железнодорожного вокзала.
В понедельник, 30 декабря, прокуратура города Новый Сад подала обвинительный акт против 13 человек в связи с обвалом навеса железнодорожного вокзала.