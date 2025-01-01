Авто в'їхало у натовп у новорічну ніч у Лондоні
Новини — Середа, 1 січня 2025, 11:00 —
У новорічну ніч у Лондоні авто в'їхало у натовп у районі Прімроуз-Хілл, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Daily Mail.
Як інформується, інцидент стався близько 00:13 1 січня на перехресті Прімроуз-Хілл-Роуд і Ріджентс-Парк-Роуд у центрі міста.
A 40-year-old man has been arrested in connection with a dangerous driving incident that left two pedestrians injured outside a convenience store in Primrose Hill, London, during New Year celebrations. The suspect allegedly swerved his vehicle towards crowds watching the… pic.twitter.com/504z3mGcYlРеклама:– True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) January 1, 2025
Автомобіль в'їхав у натовп людей, які спостерігали за новорічним феєрверком, та збив 21-річного чоловіка.
Після цього водій залишив місце аварії та поїхав вздовж Прімроуз-Хілл, де збив другого пішохода.
Поліція зазначила, що 21-річний чоловік зазнав незначних травм, а другий збитий 59-річний пішохід потребував медичної допомоги, після чого його доставили до лікарні. Йому життю нічого не загрожує.
Правоохоронці затримали 40-річного водія за підозрою в небезпечному водінні, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і зберіганні наркотиків.
Водночас у поліції акцентували – інцидент не розглядається як пов'язаний з тероризмом.
Перед новорічними святкуваннями по всій Німеччині збільшили присутність на вулицях правоохоронців, які мали запобігати насильству під час святкувань, що у Німеччині традиційно супроводжуються використанням великої кількості піротехнічних засобів.
Міська влада нідерландського міста Гаага заборонила новорічні феєрверки довкола кварталу Тарвекамп, де на початку грудня потужний вибух зруйнував секцію будинку і спричинив загибель шести людей.
Як інформували, у Німеччині щонайменше п’ятеро людей загинули через необережне поводження з піротехнікою під час новорічних святкувань, а у Берліні повідомляють про понад 300 арештів.