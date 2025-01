Авто в'їхало у натовп у новорічну ніч у Лондоні

У новорічну ніч у Лондоні авто в'їхало у натовп у районі Прімроуз-Хілл, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Daily Mail.

Як інформується, інцидент стався близько 00:13 1 січня на перехресті Прімроуз-Хілл-Роуд і Ріджентс-Парк-Роуд у центрі міста.

A 40-year-old man has been arrested in connection with a dangerous driving incident that left two pedestrians injured outside a convenience store in Primrose Hill, London, during New Year celebrations. The suspect allegedly swerved his vehicle towards crowds watching the… pic.twitter.com/504z3mGcYl

