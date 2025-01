Автомобиль въехал в толпу в новогоднюю ночь в Лондоне

В новогоднюю ночь в Лондоне автомобиль въехал в толпу в районе Примроуз-Хилл, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Mail.

Как информируется, инцидент произошел около 00:13 1 января на перекрестке Примроуз-Хилл-Роуд и Риджентс-Парк-Роуд в центре города.

A 40-year-old man has been arrested in connection with a dangerous driving incident that left two pedestrians injured outside a convenience store in Primrose Hill, London, during New Year celebrations. The suspect allegedly swerved his vehicle towards crowds watching the… pic.twitter.com/504z3mGcYl

