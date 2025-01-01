Автомобиль въехал в толпу в новогоднюю ночь в Лондоне

В новогоднюю ночь в Лондоне автомобиль въехал в толпу в районе Примроуз-Хилл, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Mail.

Как информируется, инцидент произошел около 00:13 1 января на перекрестке Примроуз-Хилл-Роуд и Риджентс-Парк-Роуд в центре города.

A 40-year-old man has been arrested in connection with a dangerous driving incident that left two pedestrians injured outside a convenience store in Primrose Hill, London, during New Year celebrations. The suspect allegedly swerved his vehicle towards crowds watching the… pic.twitter.com/504z3mGcYl Реклама: January 1, 2025

Автомобиль въехал в толпу людей, которые наблюдали за новогодним фейерверком, и сбил 21-летнего мужчину.

После этого водитель покинул место аварии и поехал вдоль Примроуз-Хилл, где сбил второго пешехода.

Полиция отметила, что 21-летний мужчина получил незначительные травмы, а второй сбитый 59-летний пешеход нуждался в медицинской помощи, после чего его доставили в больницу. Ему жизни ничего не угрожает.

Правоохранители задержали 40-летнего водителя по подозрению в опасном вождении, нанесении тяжких телесных повреждений и хранении наркотиков.

В то же время в полиции акцентировали – инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом.

Перед новогодними празднованиями по всей Германии увеличили присутствие на улицах правоохранителей, которые должны были предотвращать насилие во время празднований, которые в Германии традиционно сопровождаются использованием большого количества пиротехнических средств.

Городские власти нидерландского города Гаага запретили новогодние фейерверки вокруг квартала Тарвекамп, где в начале декабря мощный взрыв разрушил секцию дома и вызвал гибель шести человек.

Как информировали, в Германии по меньшей мере пять человек погибли из-за неосторожного обращения с пиротехникой во время новогодних празднований, а в Берлине сообщают о более 300 арестах.